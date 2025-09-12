Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Fake-Polizeiauto eines Tuningexperten wurde von der echten Polizei sichergestellt.
Das Fake-Polizeiauto eines Tuningexperten wurde von der echten Polizei sichergestellt.
Das Fake-Polizeiauto eines Tuningexperten wurde von der echten Polizei sichergestellt.
Das Fake-Polizeiauto eines Tuningexperten wurde von der echten Polizei sichergestellt.
Annaberg
Amtsanmaßung? Fake-Polizeiauto im Erzgebirge sichergestellt
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
Anhören

Das Auto ist seit Langem in der Stadt ein Hingucker. Der Firmenchef spricht von einer Razzia. Es ist nicht sein erstes Auto, das die Polizei aus dem Verkehr zieht.

Eine Polizeiaktion hat am Donnerstag in einer sonst ruhigen Erzgebirgsstadt für Aufsehen gesorgt: Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion stellten wegen des Verdachts der Amtsanmaßung einen Mercedes-Transporter sicher. So steht es im Polizeibericht vom Freitagnachmittag. Was ist dazu bekannt?
