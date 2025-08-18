Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz im Erzgebirge aus

Rettungskräfte sind am Sonntagabend zu einem Brand in Ehrenfriedersdorf gerufen worden. Ein Mieter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagabend gegen 22 Uhr in die Steinbüschelstraße in Ehrenfriedersdorf ausgerückt. Grund für den Einsatz war ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bei Ankunft der Ehrenfriedersdorfer Kameraden bestätigte sich eine Rauchentwicklung in einer Mietwohnung. Als...