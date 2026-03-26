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Das Figurentheater Marie Bretschneider gastiert mit „Schneewittchen“ in Annaberg.
Das Figurentheater Marie Bretschneider gastiert mit „Schneewittchen“ in Annaberg. Foto: Ulrike Langenbein/Archiv
Das Figurentheater Marie Bretschneider gastiert mit „Schneewittchen“ in Annaberg.
Das Figurentheater Marie Bretschneider gastiert mit „Schneewittchen“ in Annaberg. Foto: Ulrike Langenbein/Archiv
Annaberg
Annaberg-Buchholz: Figurentheater zeigt „Schneewittchen“
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Für Kinder ab vier Jahren: Das Figurentheater Marie Bretschneider zeigt „Schneewittchen“ im Winterstein-Theater.

Auf der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz ist am Sonntag, 29. März, das Märchen „Schneewittchen“ zu sehen. Wie die Erzgebirgische Theater- und Orchester mitteilte, gastiert das Figurentheater Marie Bretschneider um 10.30 Uhr. Die Vorstellung gehört zur Reihe Spielraum-Figurentheater. Das Stück nach den...
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