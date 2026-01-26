MENÜ
Am Mahnmal der Opfer des Faschismus findet eine Gedenkfeier statt.
Am Mahnmal der Opfer des Faschismus findet eine Gedenkfeier statt. Bild: Kreisstadt Annaberg-Buchholz/Archiv
Annaberg
Annaberg-Buchholz gedenkt der NS- und Holocaustopfer
Von Farhard Salmanian
Kranzniederlegung im Stadtpark Alter Friedhof: Die Stadt Annaberg-Buchholz lädt für 27. Januar zum öffentlichen Gedenken an NS‑ und Holocaustopfer ein.

In Annaberg-Buchholz wird am Dienstag, 27. Januar, der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Um 10.30 Uhr findet im Stadtpark Alter Friedhof an der Trinitatiskirche eine öffentliche Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Mahnmal der Opfer des Faschismus statt, teilte die Stadt mit. Vertreter aus Politik, Bildungseinrichtungen und der...
