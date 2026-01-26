Annaberg-Buchholz gedenkt der NS- und Holocaustopfer

Kranzniederlegung im Stadtpark Alter Friedhof: Die Stadt Annaberg-Buchholz lädt für 27. Januar zum öffentlichen Gedenken an NS‑ und Holocaustopfer ein.

In Annaberg-Buchholz wird am Dienstag, 27. Januar, der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Um 10.30 Uhr findet im Stadtpark Alter Friedhof an der Trinitatiskirche eine öffentliche Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Mahnmal der Opfer des Faschismus statt, teilte die Stadt mit. Vertreter aus Politik, Bildungseinrichtungen und der...