Annaberg-Buchholz: Lesung und Buchpräsentation warten auf Besucher

Annaberg
Am 1. September steht das Annaberger Franziskanerkloster im Mittelpunkt. Aber auch eine bewegte sächsisch-erzgebirgische Fabrikantenfamiliengeschichte erleben die Besucher.
Eine Lesung und eine Buchpräsentation warten in den nächsten Tagen auf Besucher in Annaberg-Buchholz. Am 28. August entführt die Dresdner Autorin Wiete Lenk ihre Zuhörer in den Januar 1968. In ihrem Roman „Zwischen den Zeiten leuchtet der Schnee“ erinnert sich eine Enkeltochter an ihren Großvater und an die Erzählungen ihrer Großmutter...
