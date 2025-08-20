Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wiete Lenk ist am 28. August in Annaberg-Buchholz zu Gast.
Wiete Lenk ist am 28. August in Annaberg-Buchholz zu Gast. Bild: Stadt Annaberg-Buchholz/Astrid Flohr Fotografie
Wiete Lenk ist am 28. August in Annaberg-Buchholz zu Gast.
Wiete Lenk ist am 28. August in Annaberg-Buchholz zu Gast. Bild: Stadt Annaberg-Buchholz/Astrid Flohr Fotografie
Annaberg
Annaberg-Buchholz: Lesung und Buchpräsentation warten auf Besucher
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 1. September steht das Annaberger Franziskanerkloster im Mittelpunkt. Aber auch eine bewegte sächsisch-erzgebirgische Fabrikantenfamiliengeschichte erleben die Besucher.

Eine Lesung und eine Buchpräsentation warten in den nächsten Tagen auf Besucher in Annaberg-Buchholz. Am 28. August entführt die Dresdner Autorin Wiete Lenk ihre Zuhörer in den Januar 1968. In ihrem Roman „Zwischen den Zeiten leuchtet der Schnee“ erinnert sich eine Enkeltochter an ihren Großvater und an die Erzählungen ihrer Großmutter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
1 min.
Kurzzeitige Sperrungen in Annaberg-Buchholz
Zwei Straßen werden in Annaberg-Buchholz kurzzeitig gesperrt.
Betroffen sind die Obere Röhrgasse und die Waldschlößchenstraße.
Babette Zaumseil
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
19.08.2025
1 min.
Annaberg-Buchholz: Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Annaberg-Buchholz.
Bei dem Unfall ist Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.
Babette Zaumseil
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel