Annaberg-Buchholz: Noch ein Bücher-Café vor der Sommerpause

Zum literarischen Sommerauftakt lädt das Bücher-Café am Montag, 30. Juni, um 15 Uhr ins Kulturzentrum Erzhammer, Buchholzer Straße 2 in Annaberg-Buchholz, ein. Mit einem fröhlichen Nachmittag voller Geschichten, Begegnungen und Genuss mit Almut Nitzsche und Reinhart Unger im Musikzimmer will sich das Bücher-Café damit in die Sommerpause...