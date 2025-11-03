Annaberg-Buchholz: Stadtwerke erneuern Gasanschlüsse

Annaberg
Ein Abschnitt der Kupferstraße wird für gut zehn Tage gesperrt. Einschränkungen gibt es derweil auch an anderer Stelle.
Auf der Kupferstraße in Annaberg-Buchholz gibt es seit Wochenbeginn eine Vollsperrung. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erneuern die Stadtwerke auf dem Abschnitt zwischen den Hausnummern 22 und 24 die Gasanschlüsse. Eigentlich sollten die Arbeiten schon in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden, mussten aber verschoben werden. Nun wird bis zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.