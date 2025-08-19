Annaberg-Buchholz: Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht

Bei dem Unfall ist Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.

Annaberg-Buchholz.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am 14. August in Annaberg-Buchholz ereignet hat. Passiert ist demnach Folgendes: Zwischen 7 und 7.45 Uhr parkte ein Audi auf dem Parkplatz in der Nähe des Haupteinganges zum Erzgebirgscenter in der Kreisstadt. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Pkw im Bereich des hinteren Stoßfängers rechtsseitig, wobei Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro verursacht wurde. Im Anschluss verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zu dem unbekannten Unfallverursacher machen? Unter der Telefonnummer 03733 880 werden Hinweise im Polizeirevier Annaberg entgegengenommen. (bz)