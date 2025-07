Annabergs Antwort auf Margot Honecker – Was ein Kinderhaus im Erzgebirge einzigartig macht

35 Jahre gibt es das christliche Kinderhaus „Sankt Michael“ in Annaberg. Bettina Simon hat es mit aufgebaut und bis jetzt geleitet. Mit einem Konzept, für das es keine teure Werbung braucht.

Fast 35 Jahre lang ist Bettina Simon jeden Tag in das christliche Kinderhaus „Sankt Michael“ in Annaberg-Buchholz zur Arbeit gegangen. Bis Ende August wird sie den Weg auch noch einige Male gehen. Allerdings schon mit der sprichwörtlichen Träne im Knopfloch. Denn am 22. August geht in der Kindereinrichtung, die in ihrer Art einmalig ist im...