Anstehen bei minus 10 Grad: Modellbahnbörse im Erzgebirge erlebt Ansturm

Zum 24. Mal haben die Herolder Modellbahner eine Börse für Modellbahnen und Modellautos ausgerichtet. Mit enormem Zuspruch, denn so manch einer wollte ein Schnäppchen schlagen.

Sich bei minus 10 Grad Celsius in eine Schlange einzureihen, die rund 150 Meter lang ist, das erfordert eisernen Willen. Und die Hoffnung auf ein Schnäppchen. Pünktlich 10 Uhr öffneten dann die Türen zur 24. Modellbahnbörse der Interessengemeinschaft Schmalspurbahn Thumer Netz im Thumer Volkshaus. Der Verein mit Sitz in Herold hatte erneut... Sich bei minus 10 Grad Celsius in eine Schlange einzureihen, die rund 150 Meter lang ist, das erfordert eisernen Willen. Und die Hoffnung auf ein Schnäppchen. Pünktlich 10 Uhr öffneten dann die Türen zur 24. Modellbahnbörse der Interessengemeinschaft Schmalspurbahn Thumer Netz im Thumer Volkshaus. Der Verein mit Sitz in Herold hatte erneut...