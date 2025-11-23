Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Uwe Rothe ist als Händler von Anfang an dabei.
Uwe Rothe ist als Händler von Anfang an dabei. Bild: Robby Schubert
Uwe Rothe ist als Händler von Anfang an dabei.
Uwe Rothe ist als Händler von Anfang an dabei. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Anstehen bei minus 10 Grad: Modellbahnbörse im Erzgebirge erlebt Ansturm
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 24. Mal haben die Herolder Modellbahner eine Börse für Modellbahnen und Modellautos ausgerichtet. Mit enormem Zuspruch, denn so manch einer wollte ein Schnäppchen schlagen.

Sich bei minus 10 Grad Celsius in eine Schlange einzureihen, die rund 150 Meter lang ist, das erfordert eisernen Willen. Und die Hoffnung auf ein Schnäppchen. Pünktlich 10 Uhr öffneten dann die Türen zur 24. Modellbahnbörse der Interessengemeinschaft Schmalspurbahn Thumer Netz im Thumer Volkshaus. Der Verein mit Sitz in Herold hatte erneut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
4 min.
Ein Erzgebirgskrimi auf der Bühne? Theaterverein im Erzgebirge feiert 150. Jubiläum
Für das neue zweistündige Stück des Dramatischen Vereins Thum wird aktuell geprobt.
Mit einer Kriminalkomödie begeht der Dramatische Verein Thum sein 150-jähriges Bestehen. Doch eigentlich ist der Verein erst 27 Jahre alt. Wie passt das zusammen?
Robby Schubert
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
09.11.2025
3 min.
Komplett ausverkauft: Erster Erzgebirgskrimi auf der Bühne feiert Premiere
Eine Schlüsselszene beim diesjährigen Theaterstück des Dramatischen Vereins Thum: der Moment, als der totgeglaubte Bankdirektor durch die Tür tritt.
Mit einer zweieinhalbstündigen Kriminalkomödie haben die Schauspieler des Dramatischen Vereins Thum jetzt Premiere gefeiert. Nach dem Stück hieß es von Besuchern: „So gelacht haben wir schon lang nicht mehr.“
Robby Schubert
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
Mehr Artikel