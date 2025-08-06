Ansturm zum Festival im Erzgebirge: Findet jeder Schlafgast ein Bett?

Auf 23.000 Gäste hoffen die Gastgeber aus Annaberg-Buchholz beim vierten Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix. Deutlich mehr als die Stadt Einwohner hat. Wie sich die Erzgebirger darauf vorbereiten.

Reichlich 18.800 Einwohner hat Annaberg-Buchholz gegenwärtig. Zum vierten Internationalen Märchenfilmfestivals Fabulix werden im August mindestens 20.000 Besucher erwartet – so viele wie bei den vorangegangenen Festivals. Und vielleicht sogar noch ein paar mehr. „Unser Wunschziel wären 23.000 kleine und große Märchenfans", sagt...