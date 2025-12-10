Apotheke in Innenstadt im Erzgebirge schließt nach fast 30 Jahren

Annaberg
Die Siebenhäuser-Apotheke in der Fußgängerzone von Annaberg wird im Januar schließen. Warum die Bedingungen schwierig sind.
Die Annaberger Innenstadt verliert Anfang 2026 eine Apotheke. Wie Inhaber Gerrit Wirth bestätigt, wird er die Siebenhäuser-Apotheke an der Buchholzer Straße schließen. Der 3. Januar – ein Sonnabend – sei der letzte Tag, an dem sie geöffnet hat.
