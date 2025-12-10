MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Siebenhäuser-Apotheke war vor fast 30 Jahren in der Annaberger Fußgängerzone Buchholzer Straße eröffnet worden.
Die Siebenhäuser-Apotheke war vor fast 30 Jahren in der Annaberger Fußgängerzone Buchholzer Straße eröffnet worden. Bild: Sebastian Paul
Die Siebenhäuser-Apotheke war vor fast 30 Jahren in der Annaberger Fußgängerzone Buchholzer Straße eröffnet worden.
Die Siebenhäuser-Apotheke war vor fast 30 Jahren in der Annaberger Fußgängerzone Buchholzer Straße eröffnet worden. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Apotheke in Innenstadt im Erzgebirge schließt nach fast 30 Jahren
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Siebenhäuser-Apotheke in der Fußgängerzone von Annaberg wird im Januar schließen. Warum die Bedingungen schwierig sind.

Die Annaberger Innenstadt verliert Anfang 2026 eine Apotheke. Wie Inhaber Gerrit Wirth bestätigt, wird er die Siebenhäuser-Apotheke an der Buchholzer Straße schließen. Der 3. Januar – ein Sonnabend – sei der letzte Tag, an dem sie geöffnet hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen erwartet bei Chemie Leipzig eine Wundertüte
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages.
Der FCE-Coach ist stolz auf seine Landesliga-Fußballerinnen. Denn die Mannschaft hat sich nach schmerzhaften Personalverlusten erfolgreich gestrafft. Kommenden Sonntag soll der nächste Sieg her.
Anna Neef
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Jetzt kostenfrei lesen bis 11. Dez. 17:00!
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Jetzt kostenfrei lesen bis 11. Dez. 17:00!
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06.12.2025
3 min.
Weihnachten im Erzgebirge: Was es bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg Neues zu entdecken gibt
Bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg-Buchholz gibt es einiges neu zu entdecken.
Am Sonntag ist Bergmannsadvent in der Sankt Annenkirche. Bei der beliebten Veranstaltung wird dieses Jahr einiges anders sein als sonst. Grund zur Freude gibt es trotzdem.
Antje Flath
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
Mehr Artikel