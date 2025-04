April, April: Stadt im Erzgebirge prüft eine Bußgeld-Flatrate - eine andere dreht Bewohnern den Strom ab

Was haben eine Katze auf einem E-Scooter, eine Biertaufe und ein geplanter Stromausfall gemeinsam? Sie sind jetzt Teil ausgefallener Aprilscherze gewesen, die am Dienstag in der Region für Aufsehen sorgten.

Am 1. April ist Skepsis gefragt. Denn nicht alles, was an diesem Tag offiziell verkündet wird, ist tatsächlich wahr. Auch im Erzgebirge haben am Dienstag kreative Scherze für Aufsehen gesorgt - eine Auswahl. Am 1. April ist Skepsis gefragt. Denn nicht alles, was an diesem Tag offiziell verkündet wird, ist tatsächlich wahr. Auch im Erzgebirge haben am Dienstag kreative Scherze für Aufsehen gesorgt - eine Auswahl.