Arbeitsagentur: Arbeitslosigkeit im Januar im Erzgebirge gestiegen

Annaberg
Im Agenturbezirk Annaberg‑Buchholz steigt die Anzahl der Arbeitslosen. Die Arbeitsagentur führt das vor allem auf zwei Gründe zurück.
Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Annaberg‑Buchholz ist im zurückliegenden Januar gestiegen. Das teilte jetzt die Behörde mit. 10.086 Menschen waren arbeitslos gemeldet – 658 mehr (7 Prozent) als im Dezember 2025 und 542 mehr (6 Prozent) als im Januar 2025. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent, 0,4 Prozentpunkte...
