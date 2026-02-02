MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Januar sind im Erzgebirge mehr Menschen arbeitslos gemeldet worden.
Im Januar sind im Erzgebirge mehr Menschen arbeitslos gemeldet worden. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Im Januar sind im Erzgebirge mehr Menschen arbeitslos gemeldet worden.
Im Januar sind im Erzgebirge mehr Menschen arbeitslos gemeldet worden. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa
Annaberg
Arbeitsagentur: Arbeitslosigkeit im Januar im Erzgebirge gestiegen
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Agenturbezirk Annaberg‑Buchholz steigt die Anzahl der Arbeitslosen. Die Arbeitsagentur führt das vor allem auf zwei Gründe zurück.

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Annaberg‑Buchholz ist im zurückliegenden Januar gestiegen. Das teilte jetzt die Behörde mit. 10.086 Menschen waren arbeitslos gemeldet – 658 mehr (7 Prozent) als im Dezember 2025 und 542 mehr (6 Prozent) als im Januar 2025. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent, 0,4 Prozentpunkte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
19.01.2026
2 min.
Arbeitslosigkeit im Erzgebirge gestiegen: „Ich rechne mit keiner Trendwende“
Im vergangenen Jahr waren im Schnitt mehr als 9000 Menschen im Erzgebirge arbeitslos. So viele wie seit 2017 nicht mehr.
Die Agentur für Arbeit in Annaberg-Buchholz hat die Jahresstatistik für 2025 veröffentlicht – mit keinen erfreulichen Zahlen. Warum die Agenturchefin dennoch zuversichtlich ist.
Patrick Herrl
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
07.01.2026
2 min.
Im Erzgebirge sind mehr Menschen ohne Job: Was steckt dahinter?
Im Dezember ist die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz auf 9428 Personen gestiegen.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Annaberg-Buchholz deutlich gestiegen. Besonders das Baugewerbe ist betroffen. Ein Blick hinter die Zahlen.
Holk Dohle
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
Mehr Artikel