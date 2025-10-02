Arbeitsunfall im Erzgebirge: 44-Jähriger schwer verletzt

Bei Dacharbeiten ist in Crottendorf ein Mann abgestürzt. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Crottendorf ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Wie am Donnerstag von der Polizei zu erfahren war, ereignete sich der Unfall am Cranzahler Weg. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich ein 44-Jähriger auf das Dach eines Gebäudes begeben, um da entsprechende Arbeiten zu verrichten....