Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Crottendorf war am Mittwoch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
In Crottendorf war am Mittwoch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bild: Symbolfoto/Andreas Kretschel/Archiv
In Crottendorf war am Mittwoch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
In Crottendorf war am Mittwoch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bild: Symbolfoto/Andreas Kretschel/Archiv
Annaberg
Arbeitsunfall im Erzgebirge: 44-Jähriger schwer verletzt
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Dacharbeiten ist in Crottendorf ein Mann abgestürzt. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in Crottendorf ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Wie am Donnerstag von der Polizei zu erfahren war, ereignete sich der Unfall am Cranzahler Weg. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich ein 44-Jähriger auf das Dach eines Gebäudes begeben, um da entsprechende Arbeiten zu verrichten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
01.10.2025
1 min.
Beim Asphaltieren auf der A 72: Bauarbeiter schwerverletzt
Update
An der Baustelle auf der A 72 ist am Mittwochnachmittag ein Unfall bei Asphaltarbeiten passiert.
Ein Mann ist mit einem Arm in eine Maschine geraten. Was bisher bekannt ist.
Susanne Kiwitter
02.10.2025
1 min.
Schwere Arbeitsunfälle bei Bauarbeiten
Beide Männer kamen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein 27-Jähriger gerät mit dem Arm in eine Baumaschine, und ein 44-Jähriger stürzt durch eine Dachkonstruktion. Beide Männer sind schwer verletzt.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel