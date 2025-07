Attacke nach Festivalbesuch im Erzgebirge: Polizei kündigt Befragung mehrerer Zeugen an

Das dramatische Ende nach einem Festivalbesuch: Ein 19-Jähriger wird offenbar von einem Unbekannten in Cunersdorf brutal angegriffen. Wie geht es dem verletzten 19-Jährigen?

14. Juni, 3 Uhr morgens. Knapp vier Wochen ist es her, dass ein Festivalbesucher auf dem Heimweg in Cunersdorf brutal angegriffen wird. Der junge Mann, in der erzgebirgischen Volksmusikszene bekannt als Dr Paul, erleidet eigenen Angaben zufolge einen doppelten Kieferbruch, muss operiert werden.Inzwischen hat Paul Woboda seinen ersten Auftritt nach...