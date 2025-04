Auf einem klapprigen Fahrrad durchs Erzgebirge: Abenteurer tauscht Foto gegen Übernachtung

Dreieinhalb Stunden und 55 Kilometer: Bei Null Grad und Glatteisgefahr ist Maximilian Gödecke den Erzgebirgskamm entlang geradelt. Der Reportagefotograf aus Berlin lockt dabei auch verschlossene Erzgebirger hinterm Ofen vor. Doch was treibt den Mann an?

Zwischen 30 und 40 Kilometer will er täglich schaffen, inklusive mindestens eines Fototermins am Weg, Gespräche und kleinen Pausen. Als Maximilian Gödecke Anfang voriger Woche in Görlitz auf sein klappriges Rennrad steigt, zeigt das Thermometer 16 Grad. Als der Reportagefotograf aus Berlin am Donnerstag von Olbernhau nach Neudorf startet,...