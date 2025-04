„Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Sichtweite“ – Geschäftsführer Marcel Koch nach Gerichtstermin fürs Erzgebirgsklinikum

Am Amtsgericht Chemnitz ist der Insolvenzplan des Erzgebirgsklinikums verhandelt worden – ein entscheidender Moment für das angeschlagene Haus. „Freie Presse“ erfuhr erste Ergebnisse des nicht öffentlichen Termins.

Der Insolvenzplan fürs wirtschaftlich angeschlagene Erzgebirgsklinikum ist am Amtsgericht in Chemnitz verhandelt worden. Das hat Birgit Feuring auf Anfrage von „Freie Presse“ bestätigt. Sie ist die mit dem Fall beauftragte Richterin. Wie Birgit Feuring informierte, gab es am Mittwochvormittag einen Berichts- und Prüftermin. Am Nachmittag...