Aufregung und Vorfreude im Erzgebirge: Der Aufbau der Kät läuft

Was, ist es wirklich schon soweit? Damian Heene hat sich mit seinem 36 Tonnen schweren Spezialfahrzeug hinauf ins Erzgebirge gequält: "Immer im zweiten Gang, um die Zugmaschine nicht zu überlasten", sagt der Trucker. Am Pfingstsamstag standen die ersten vier Lkw der Berliner Schaustellerfirma Laurence Blume bereits auf dem Kätplatz in...