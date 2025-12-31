Aus Adventsmarkt im Erzgebirge wird Neujahrsmarkt

Er ist ein eher kleiner Weihnachtsmarkt – der in Oberwiesenthal. Aber er geht besonders lange.

Wer vom Weihnachtsmarkt-Flair nicht genug bekommen kann, der sollte in Oberwiesenthal Station machen. Denn zum Wiesenthaler Advent werden Besucher auch am letzten Tag des Jahres von 11 bis 14 Uhr noch an den Buden auf dem Markt im Kurort erwartet. Außerdem geht das Ganze dann fast nahtlos in den Neujahrsmarkt über.