MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Aus vorerst wird dauerhaft: Stadtrat im Erzgebirge hebt Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung auf

In Thum bleibt die Straßenbeleuchtung nun wieder die ganze Nacht über an.
In Thum bleibt die Straßenbeleuchtung nun wieder die ganze Nacht über an. Bild: Katrin Kablau
In Thum bleibt die Straßenbeleuchtung nun wieder die ganze Nacht über an.
In Thum bleibt die Straßenbeleuchtung nun wieder die ganze Nacht über an. Bild: Katrin Kablau
Annaberg
Aus vorerst wird dauerhaft: Stadtrat im Erzgebirge hebt Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung auf
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Kurzem haben die Straßenlampen in Thum auch zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens wieder geleuchtet. Ob das längerfristig gilt, war noch offen. Nun gibt es eine Entscheidung.

Das Licht in Thum sowie den Ortsteilen Jahnsbach und Herold bleibt an. Das nächtliche Abschalten der Straßenbeleuchtung ist Geschichte. Diesen Beschluss fasste jetzt der Stadtrat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:18 Uhr
4 min.
Pistorius: "Aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht"
"Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Die Bundeswehr zählt erstmals seit Jahren wieder merklich mehr Soldaten. Bis zum Ziel von 260.000 Männern und Frauen in der stehenden Truppe ist allerdings noch ein Kraftakt.
Carsten Hoffmann, dpa
13.01.2026
2 min.
Erzgebirge: Extreme Rauchentwicklung löst Großeinsatz der Feuerwehr aus
 4 Bilder
Einsatzstichwort Wohnhausbrand. Deswegen ist am Dienstagabend auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenfriedersdorf für den Einsatz in Jahnsbach alarmiert worden.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Dienstagabend für Aufsehen und Stau im Thumer Ortsteil Jahnsbach gesorgt. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und Patrick Herrl
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
10.12.2025
3 min.
In Stadt im Erzgebirge bleibt das Licht spätnachts wieder an
Auch in Herold leuchten die Straßenlaternen nun wieder die ganze Nacht über.
Wegen der Energiekrise und drastisch gestiegener Stromkosten hatten die Thumer 2022 eine Nachtabschaltung der Straßenlampen eingeführt. Nun wurde sie aufgehoben – zumindest vorerst.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
13:24 Uhr
4 min.
Krankheitsausfälle im Job weiter hoch - zu hoch?
Kanzler Merz hat einen hohen Krankenstand kritisiert - Gewerkschaften mahnen. (Archivbild)
Erkältungen, psychische Probleme, Rückenschmerzen: Fehlzeiten von Beschäftigten wegen Krankheit halten sich hartnäckig, wie neue Daten zeigen. Sollten strengere Regeln für Krankschreibungen her?
Sascha Meyer, dpa
Mehr Artikel