Aus vorerst wird dauerhaft: Stadtrat im Erzgebirge hebt Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung auf

Seit Kurzem haben die Straßenlampen in Thum auch zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens wieder geleuchtet. Ob das längerfristig gilt, war noch offen. Nun gibt es eine Entscheidung.

Das Licht in Thum sowie den Ortsteilen Jahnsbach und Herold bleibt an. Das nächtliche Abschalten der Straßenbeleuchtung ist Geschichte. Diesen Beschluss fasste jetzt der Stadtrat. Das Licht in Thum sowie den Ortsteilen Jahnsbach und Herold bleibt an. Das nächtliche Abschalten der Straßenbeleuchtung ist Geschichte. Diesen Beschluss fasste jetzt der Stadtrat.