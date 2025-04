Ausbildung im Erzgebirge: Textilhersteller setzt auf Simsons für seine Azubis

65 junge Erzgebirger hat das Team von Norafin in Mildenau in knapp 30 Jahren ausgebildet. Ein Engagement, für das es jetzt eine Auszeichnung gab. Doch was macht die Ausbildung dort besonders?

Raphael Gehrke lernt bei Norafin in Mildenau im zweiten Ausbildungsjahr Maschinen- und Anlagenführer. Der Weg bis dorthin verlief nicht immer geradlinig. Der Arnsfelder hat die Schule abgebrochen, ist dann beim Christlichen Jugenddorfwerk in Annaberg gelandet. Dort hatte man sich vor vier Jahren auf die Fahnen geschrieben, auch Jugendlichen wie... Raphael Gehrke lernt bei Norafin in Mildenau im zweiten Ausbildungsjahr Maschinen- und Anlagenführer. Der Weg bis dorthin verlief nicht immer geradlinig. Der Arnsfelder hat die Schule abgebrochen, ist dann beim Christlichen Jugenddorfwerk in Annaberg gelandet. Dort hatte man sich vor vier Jahren auf die Fahnen geschrieben, auch Jugendlichen wie...