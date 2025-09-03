Ausbildung: Wo Nachwuchs aus Sachsen einen Laden im Erzgebirge schmeißt

Im Einkaufsmarkt am Bahnhofsplatz in Annaberg-Buchholz trägt in dieser Woche der Nachwuchs die Verantwortung. Azubi-Filial-Woche ist angesagt. Hilft die gegen Fachkräftemangel?

Mehr als 150 unbesetzte Ausbildungsplätze für Kaufleute im Einzelhandel gibt es derzeit im Erzgebirgskreis. Dazu kommen noch einmal knapp 80 für Verkäufer. Die beiden Berufe führen damit die Liste der zehn Berufe an, die aktuell seitens der Arbeitgeber am meisten nachgefragt sind. Ein Trend, der sich sachsenweit bei den Agenturen für Arbeit...