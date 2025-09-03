Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Robert Hofmann aus Plauen und Lucie Morgenstern aus Altmittweida gehören zu den 20 Auszubildenden, die in dieser Woche die Netto-Filiale in Annaberg-Buchholz übernommen haben.
Robert Hofmann aus Plauen und Lucie Morgenstern aus Altmittweida gehören zu den 20 Auszubildenden, die in dieser Woche die Netto-Filiale in Annaberg-Buchholz übernommen haben. Bild: Ronny Küttner
Robert Hofmann aus Plauen und Lucie Morgenstern aus Altmittweida gehören zu den 20 Auszubildenden, die in dieser Woche die Netto-Filiale in Annaberg-Buchholz übernommen haben.
Robert Hofmann aus Plauen und Lucie Morgenstern aus Altmittweida gehören zu den 20 Auszubildenden, die in dieser Woche die Netto-Filiale in Annaberg-Buchholz übernommen haben. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Ausbildung: Wo Nachwuchs aus Sachsen einen Laden im Erzgebirge schmeißt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Einkaufsmarkt am Bahnhofsplatz in Annaberg-Buchholz trägt in dieser Woche der Nachwuchs die Verantwortung. Azubi-Filial-Woche ist angesagt. Hilft die gegen Fachkräftemangel?

Mehr als 150 unbesetzte Ausbildungsplätze für Kaufleute im Einzelhandel gibt es derzeit im Erzgebirgskreis. Dazu kommen noch einmal knapp 80 für Verkäufer. Die beiden Berufe führen damit die Liste der zehn Berufe an, die aktuell seitens der Arbeitgeber am meisten nachgefragt sind. Ein Trend, der sich sachsenweit bei den Agenturen für Arbeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:46 Uhr
2 min.
Sohn: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi schwer krank
Aung San Suu Kyi war einst das Idol einer ganzen Generation. (Archivbild)
Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Wo genau? Das wisse niemand, sagt ihr Sohn. Er spricht von einer schweren Herzerkrankung der früheren Freiheitsikone.
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
02.09.2025
1 min.
Erzgebirge: Azubis und Studierende starten im Landratsamt
Landrat Rico Anton (hinten rechts) und der Beigeordnete Peter Leichsenring (hinten links) haben die neuen Azubis und Studenten im Landratsamt begrüßt.
19 junge Menschen habe ihre Ausbildung beim Landratsamt Erzgebirgskreis begonnen.
Babette Zaumseil
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
16.08.2025
4 min.
Betriebe im Erzgebirge suchen händeringend nach Fachkräften – und gehen ungewöhnliche Wege
Pflegefachkraft Monique Büttner zeigt Justin Auerbach (l.) während der After-Work-Party im Pflegeheim Agaplesion Bethanien in Scheibenberg vordosierte Medikamente.
After-Work-Party im Seniorenpflegeheim, Azubi-Bus vor die Haustür, Simson auf Firmenkosten: Unternehmen aus dem Erzgebirge begegnen dem Fachkräftemangel auf kreative Weise.
Georg Müller
Mehr Artikel