Ausbildungsstart im Erzgebirge senkt Arbeitslosigkeit: Positive Impulse im August

Annaberg
Unterbeschäftigung im Erzgebirge sinkt im Vergleich zum Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit hervor. Doch wie entwickeln sich die Zahlen im Jahresvergleich?
Der Ausbildungsstart hat positive Impulse auf dem Arbeitsmarkt im Erzgebirge gesetzt. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit hervor. Demnach ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz im August im Vergleich zum Vormonat um 3 Prozent gesunken. 9181 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 249...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.