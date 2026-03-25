Ausstellung im Erzgebirge: Leicht bekleidete Figuren und Schwarz-Weißes

Annaberg
Die Pfarrhausgalerie Jöhstadt startet mit „Form und Licht“ in die Saison. Drei regionale Künstler zeigen ihre Werke. Zu sehen sind Schnitzereien und Landschaftsaufnahmen.
Die Pfarrhausgalerie Jöhstadt gibt in ihrer ersten Ausstellung nach dem Winter spannende Einblicke in das Schaffen von drei regionalen Künstlern. Unter dem Motto „Form und Licht“ zeigen Maik Mischau, Roberto Matthes und Anne Jentsch geben Einblick in ihr künstlerisches Schaffen.
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