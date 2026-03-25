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Maik Mischaus geschnitzte Figuren sind in Proportion und Bewegung einmalig.
Maik Mischaus geschnitzte Figuren sind in Proportion und Bewegung einmalig. Foto: C. Bergmann
Anne Jentsch und Roberto Matthes zeigen über 30 Schwarzweißfotografien.
Anne Jentsch und Roberto Matthes zeigen über 30 Schwarzweißfotografien. Foto: C. Bergmann
Maik Mischaus geschnitzte Figuren sind in Proportion und Bewegung einmalig.
Maik Mischaus geschnitzte Figuren sind in Proportion und Bewegung einmalig. Foto: C. Bergmann
Anne Jentsch und Roberto Matthes zeigen über 30 Schwarzweißfotografien.
Anne Jentsch und Roberto Matthes zeigen über 30 Schwarzweißfotografien. Foto: C. Bergmann
Annaberg
Ausstellung im Erzgebirge: Leicht bekleidete Figuren und Schwarz-Weißes
Von Christine Bergmann
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Die Pfarrhausgalerie Jöhstadt startet mit „Form und Licht“ in die Saison. Drei regionale Künstler zeigen ihre Werke. Zu sehen sind Schnitzereien und Landschaftsaufnahmen.

Die Pfarrhausgalerie Jöhstadt gibt in ihrer ersten Ausstellung nach dem Winter spannende Einblicke in das Schaffen von drei regionalen Künstlern. Unter dem Motto „Form und Licht“ zeigen Maik Mischau, Roberto Matthes und Anne Jentsch geben Einblick in ihr künstlerisches Schaffen.
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