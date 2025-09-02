Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Durchgedreht" heißt diese Arbeit von Franziska Becher im Kunstkeller Annaberg.
„Durchgedreht“ heißt diese Arbeit von Franziska Becher im Kunstkeller Annaberg. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Ausstellung im Erzgebirge widmet sich dem Thema „Tierisch"
Redakteur
Von Annett Honscha
Nur noch wenige Tage kann eine aktuelle Ausstellung im Kunstkeller Annaberg besucht werden. Das Thema war bei Künstlern sehr beliebt.

Nur noch wenige Tage ist eine aktuelle Ausstellung mit dem Titel „Tierisch“ im Kunstkeller Annaberg zu sehen. Mehr als 30 Künstler zeigen Arbeiten zum Thema – von Malerei über Grafiken und Zeichnungen bis zu Plastiken und Fotografien.
