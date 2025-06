Auto im Erzgebirge überschlägt sich: Senior schwer verletzt

Ein 81-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall in Elterlein in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Offenbar ging der Motor des Fahrzeugs aus, bevor es begann, rückwärts zu rollen.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Samstag gegen 17.15 Uhr in Elterlein zugetragen. Ein 81-Jähriger war mit einem Seat auf der Straße Kleiner Anger unterwegs. An der Einmündung zur Mühlleite beabsichtigte der Fahrzeugführer zu wenden. Hierbei ging offenbar der Motor des Autos aus und das Fahrzeug begann, am elfprozentigen Gefälle...