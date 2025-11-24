Autofahrer aufgepasst: Wo in Annaberg-Buchholz geblitzt werden soll

In der Kreisstadt sollen auch in dieser Woche wieder Geschwindigkeitskontrollen erfolgen. Drei Stellen stehen dabei besonders im Fokus.

Die Stadt Annaberg-Buchholz hat für diese Woche Blitzertipps bekanntgegeben. Dabei stehen Geschwindigkeitskontrollen an drei Messstellen im Fokus. Demnach ist geplant, auf der B 101 an der Einmündung Am Wiesaer Weg in Fahrtrichtung Innenstadt zu blitzen. Zudem wird das Tempo an zwei Stellen auf der B 95 kontrolliert: Am Stadtausgang kurz vor der...