B 95 in Annaberg-Buchholz: Schwerer Unfall mit Radfahrer

Zu Verkehrsbehinderungen kommt es derzeit auf der Bundesstraße 95 in Annaberg-Buchholz. Nach Angaben des Verkehrswarndienstes steht auf der Fernverkehrsstraße am Abzweig Zeppelinstraße abwechselnd nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. "Staugefahr, ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", heißt es in der Mitteilung.