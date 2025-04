Babybegrüßung: Oberbürgermeister heißt Neugeborene in Annaberg-Buchholz willkommen

Im Rathaus der Kreisstadt sind am Montag die jüngsten Einwohner gebührend empfangen worden. Für sie gab es auch wieder besondere Geschenke.

Es sei eine Herzensangelegenheit und eine wundervolle Tradition, sagt Stadtsprecherin Annett Flämig. Am Montag hat Oberbürgermeister Rolf Schmidt gemeinsam mit Vertretern von Stadtrat und Seniorenbeirat wieder die Neugeborenen in Annaberg-Buchholz begrüßt und ihnen damit symbolisch ihren Platz in der Stadtgesellschaft verliehen. Ins Rathaus...