Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kinder der Grundschule Wiesa haben am Freitag eine besondere Sportstunde erlebt.
Die Kinder der Grundschule Wiesa haben am Freitag eine besondere Sportstunde erlebt. Bild: Ronny Küttner
Die Kinder der Grundschule Wiesa haben am Freitag eine besondere Sportstunde erlebt.
Die Kinder der Grundschule Wiesa haben am Freitag eine besondere Sportstunde erlebt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Basketball-Tag im Erzgebirge: die „Niners Academy“ zu Gast in Wiesa
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie spielen in der 1. Bundesliga: die Niners aus Chemnitz. Nun war die „Niners Academy“ bei der Grundschule Wiesa zu Gast. Wie wollen sie die Schüler aus dem Erzgebirge für den Sport begeistern?

Am Freitagmorgen um halb neun laufen 19 Viertklässlerinnen und Viertklässler der Grundschule Wiesa durch die Turnhalle. Sie scheinen aufgeregt. Die „Niners Academy“, das Jugendprojekt des Basketballclubs aus Chemnitz, ist in Wiesa zu Gast. Der Besuch ist Teil der Projekttage in Kooperation mit der AOK.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
6 min.
Das sagen Cheftrainer Rodrigo Pastore und weitere Wegbegleiter zum Karriereende von Niners-Kapitän Jonas Richter
Foto: IMAGO/Fotostand
Der 28-Jährige will kein Basketballprofi mehr sein und hat auch seinen Coach damit überrascht. Während dieser aber Verständnis zeigt, greift ein anderer enger Vertrauter zu drastischen Maßnahmen.
Thomas Reibetanz
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
14.08.2025
3 min.
Besuch aus dem Mutterland des Basketballs: Auswahlmannschaft aus den USA gastiert bei den Niners Chemnitz
Diie U19 der Niners Chemnitz, hier Alfons Milatz in einem Spiel der vergangenen Saison, trifft an diesem Freitag auf eine Auswahl aus dem Raum Boston in den USA.
Ein Chemnitzer Nachwuchsteam spielt an diesem Freitag gegen eine Mannschaft aus dem Raum Boston, die auf einem zehntägigen Trip durch Europa ist. In einem Monat kommt dann Besuch aus Dänemark.
Thomas Reibetanz
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel