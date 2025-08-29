Basketball-Tag im Erzgebirge: die „Niners Academy“ zu Gast in Wiesa

Sie spielen in der 1. Bundesliga: die Niners aus Chemnitz. Nun war die „Niners Academy“ bei der Grundschule Wiesa zu Gast. Wie wollen sie die Schüler aus dem Erzgebirge für den Sport begeistern?

Am Freitagmorgen um halb neun laufen 19 Viertklässlerinnen und Viertklässler der Grundschule Wiesa durch die Turnhalle. Sie scheinen aufgeregt. Die „Niners Academy", das Jugendprojekt des Basketballclubs aus Chemnitz, ist in Wiesa zu Gast. Der Besuch ist Teil der Projekttage in Kooperation mit der AOK.