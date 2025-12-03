Batteriezug rollt durchs Erzgebirge - Test für die Strecke Chemnitz-Leipzig

Mit leisem Surren statt lautem Brummen: Ein moderner Akkuzug hat auf der Bahnstrecke nach Annaberg-Buchholz eine Probefahrt absolviert. Dies könnte ein Vorgeschmack auf kommende Verbindungen ins Erzgebirge sein.

Ein ungewohntes Bild hat sich am frühen Dienstagnachmittag entlang der Zschopau geboten: Ein moderner, auffällig leiser Triebzug rollte auf der Bahnstrecke durch das Tal. Was für viele wie eine gewöhnliche Zugfahrt wirkte, war in Wirklichkeit eine wichtige Probefahrt. Ein weiterer Test für einen modernen Akkuzug, der auf der Strecke der...