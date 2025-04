Baustart für Supermarkt auf altem OPEW-Gelände im Erzgebirge: Oberbürgermeister gibt Erinnerungen preis

Nach dem Abriss des einstigen OPEW-Hauptwerks in Annaberg entsteht dort ein Edeka-Markt. Der Zeitplan ist straff. Warum OB Rolf Schmidt beim ersten Spatenstich emotionale Worte wählte.

Noch erinnern wenige Reste an das alte OPEW-Hauptwerk (Obererzgebirgische Posamenten- und Effekten-Werke) in Annaberg-Buchholz. Doch nach dem Abbruch des einstigen Industriekomplexes ist nun der Baustart für ein neues Projekt auf dem Gelände nahe der Bahnhofstraße erfolgt. In den nächsten Monaten soll dort ein neuer Edeka-Markt entstehen. Es...