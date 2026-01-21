MENÜ
Styling und Kosmetik im Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz ausprobieren.
Styling und Kosmetik im Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz ausprobieren. Bild: Symbolfoto: starush – Fotolia
Annaberg
Beauty-Berufe: Friseur- und Kosmetik-Innung lädt zu Mitmach-Event im Erzgebirge ein
Redakteur
Von Holk Dohle
Welche dualen Ausbildungsberufe gibt es bei Friseur und Kosmetik? Antworten gibt es am 27. Januar im Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz.

Die Friseur- und Kosmetik-Innung Chemnitz-Mittelsachsen-Zwickau bietet am Dienstag, 27. Januar, eine Informationsveranstaltung mit Mitmachangebot an. Los geht es um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43. Ziel ist es, die dualen Ausbildungsberufe im Friseur- und Kosmetikbereich...
