Beauty-Berufe: Friseur- und Kosmetik-Innung lädt zu Mitmach-Event im Erzgebirge ein

Annaberg
Welche dualen Ausbildungsberufe gibt es bei Friseur und Kosmetik? Antworten gibt es am 27. Januar im Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz.
Die Friseur- und Kosmetik-Innung Chemnitz-Mittelsachsen-Zwickau bietet am Dienstag, 27. Januar, eine Informationsveranstaltung mit Mitmachangebot an. Los geht es um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43. Ziel ist es, die dualen Ausbildungsberufe im Friseur- und Kosmetikbereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.