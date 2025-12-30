Bekannter Musiker nimmt Zuhörer am Neujahrstag mit auf Tour durch das Erzgebirge

Mit seinen Orgelfahrten begeistert Frauenkirchen-Kantor Matthias Grünert Jahr für Jahr ein breites Publikum. Auf drei Orgeln zeigt er am 1. Januar sein Können.

Mit Beginn des neuen Jahres startet auch die Orgelfahrt im Erzgebirge in die neue Saison. Dieses Konzertprojekt mit dem Kantor der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert, erlebt 2026 bereits seine zwölfte Auflage. Ein ehrenamtliches Team von Orgelfreunden um den Raschauer Matthias Weber organisiert seit 2014 die Orgelfahrten. Zum Auftakt gibt...