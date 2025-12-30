MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Matthias Grünert begibt sich 2026 wieder auf Orgelfahrt durchs Erzgebirge.
Matthias Grünert begibt sich 2026 wieder auf Orgelfahrt durchs Erzgebirge. Bild: Uwe Schneider/Archiv
Matthias Grünert begibt sich 2026 wieder auf Orgelfahrt durchs Erzgebirge.
Matthias Grünert begibt sich 2026 wieder auf Orgelfahrt durchs Erzgebirge. Bild: Uwe Schneider/Archiv
Annaberg
Bekannter Musiker nimmt Zuhörer am Neujahrstag mit auf Tour durch das Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinen Orgelfahrten begeistert Frauenkirchen-Kantor Matthias Grünert Jahr für Jahr ein breites Publikum. Auf drei Orgeln zeigt er am 1. Januar sein Können.

Mit Beginn des neuen Jahres startet auch die Orgelfahrt im Erzgebirge in die neue Saison. Dieses Konzertprojekt mit dem Kantor der Dresdener Frauenkirche, Matthias Grünert, erlebt 2026 bereits seine zwölfte Auflage. Ein ehrenamtliches Team von Orgelfreunden um den Raschauer Matthias Weber organisiert seit 2014 die Orgelfahrten. Zum Auftakt gibt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:52 Uhr
1 min.
Falsche Polizisten bringen Seniorin um Schmuck und Geld
Der Frau wurden Schmuck und Geld im Wert von 10.000 Euro gestohlen. (Symbolbild)
Betrüger geben sich als Polizisten aus und stehlen einer 90-Jährigen in Dresden Schmuck und Geld. Sie kommen sogar in die Wohnung der Frau.
27.12.2025
4 min.
Das ist zwischen den Jahren im Erzgebirge los: Innernachtsparty, Wintermarkt und Lichtlfahrten
Der Oelsnitzer Wintermarkt zieht – wie hier 2024 – Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an.
Nach dem Weihnachtsfest und vor Silvester im Erzgebirge noch nichts vor? Dann hat die „Freie Presse“ mehrere Tipps parat, was sich in der Region unternehmen lässt: vom Ausflug bis zur Party.
unseren Redakteuren
12:52 Uhr
2 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: 3170 Fans feuerten 47 Teams an
So wie hier bei den Fans der Spielgemeinschaft Eichigt/Triebel ging es auf den Tribünen oft stimmungsvoll zu.
Sieger und Platzierte in acht Vorrundengruppen sind ausgespielt. Wie und wann geht es denn nun weiter?
Thomas Gräf
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
17:00 Uhr
12 min.
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Die Kirchen sind zum Weihnachtsfest im Erzgebirge besonders festlich geschmückt.
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.
unserer Redaktion
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
Mehr Artikel