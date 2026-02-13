Beliebt bei den Verliebten: Die schönsten Sträuße zum Valentinstag im Erzgebirge

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit Fairtrade-Rosen sowie Tulpen, Ranunkel, Anemonen, Ginster, Fresien und Gerbera hat sich das Team um Heike Lützendorf (l.) in Annaberg-Buchholz für die Valentinstag-Kunden eingedeckt – im Bild Ines Hübner, Katja Wiesehütter und Manuela Henze.
Mit Fairtrade-Rosen sowie Tulpen, Ranunkel, Anemonen, Ginster, Fresien und Gerbera hat sich das Team um Heike Lützendorf (l.) in Annaberg-Buchholz für die Valentinstag-Kunden eingedeckt – im Bild Ines Hübner, Katja Wiesehütter und Manuela Henze. Bild: Ronny Küttner
Mit Rosen, ob nun einer einzelnen oder einem großen Strauß, kann Mann nichts falsch machen zum Valentinstag. Männer sind an diesem Tag die Hauptkunden, bestätigen die Floristen.
Mit Rosen, ob nun einer einzelnen oder einem großen Strauß, kann Mann nichts falsch machen zum Valentinstag. Männer sind an diesem Tag die Hauptkunden, bestätigen die Floristen. Bild: Ronny Küttner
Zwei beliebte Sträuße zum Valentinstag: Sandy Hohlfeld (l.) hat Frühlingsblumen gebunden und ihre Mitarbeiterin Nicole Illgen hält rote Rosen in den Händen.
Zwei beliebte Sträuße zum Valentinstag: Sandy Hohlfeld (l.) hat Frühlingsblumen gebunden und ihre Mitarbeiterin Nicole Illgen hält rote Rosen in den Händen. Bild: Andreas Bauer
Regina Bär ist Inhaberin führt das Fachgeschäft „Chrysantheme“ in Meinersdorf.
Regina Bär ist Inhaberin führt das Fachgeschäft „Chrysantheme“ in Meinersdorf. Bild: Ralf Wendland
Floristin Ute Klier bindet in der Zschorlauer Filiale von „Holland Blumen Shops“ einen großen Strauß, der 35 Euro kostet.
Floristin Ute Klier bindet in der Zschorlauer Filiale von „Holland Blumen Shops“ einen großen Strauß, der 35 Euro kostet. Bild: Heike Mann
Legen Verliebte großen Wert auf Nachhaltigkeit, können sie bei „Feder&Konfetti“ Oberwiesenthal fündig werden. Trockenblumen halten, wenn sie nicht direkt in der Sonne stehen, bis zu acht Monate. Mitarbeiterin Sandra Linke hat in den Strauß in Beige Schleierkraut, Eukalyptus, Pampasgras, Mohn und Perlkörbchen eingearbeitet.
Legen Verliebte großen Wert auf Nachhaltigkeit, können sie bei „Feder&Konfetti“ Oberwiesenthal fündig werden. Trockenblumen halten, wenn sie nicht direkt in der Sonne stehen, bis zu acht Monate. Mitarbeiterin Sandra Linke hat in den Strauß in Beige Schleierkraut, Eukalyptus, Pampasgras, Mohn und Perlkörbchen eingearbeitet. Bild: Ronny Küttner
Mit Fairtrade-Rosen sowie Tulpen, Ranunkel, Anemonen, Ginster, Fresien und Gerbera hat sich das Team um Heike Lützendorf (l.) in Annaberg-Buchholz für die Valentinstag-Kunden eingedeckt – im Bild Ines Hübner, Katja Wiesehütter und Manuela Henze.
Mit Fairtrade-Rosen sowie Tulpen, Ranunkel, Anemonen, Ginster, Fresien und Gerbera hat sich das Team um Heike Lützendorf (l.) in Annaberg-Buchholz für die Valentinstag-Kunden eingedeckt – im Bild Ines Hübner, Katja Wiesehütter und Manuela Henze. Bild: Ronny Küttner
Mit Rosen, ob nun einer einzelnen oder einem großen Strauß, kann Mann nichts falsch machen zum Valentinstag. Männer sind an diesem Tag die Hauptkunden, bestätigen die Floristen.
Mit Rosen, ob nun einer einzelnen oder einem großen Strauß, kann Mann nichts falsch machen zum Valentinstag. Männer sind an diesem Tag die Hauptkunden, bestätigen die Floristen. Bild: Ronny Küttner
Zwei beliebte Sträuße zum Valentinstag: Sandy Hohlfeld (l.) hat Frühlingsblumen gebunden und ihre Mitarbeiterin Nicole Illgen hält rote Rosen in den Händen.
Zwei beliebte Sträuße zum Valentinstag: Sandy Hohlfeld (l.) hat Frühlingsblumen gebunden und ihre Mitarbeiterin Nicole Illgen hält rote Rosen in den Händen. Bild: Andreas Bauer
Regina Bär ist Inhaberin führt das Fachgeschäft „Chrysantheme“ in Meinersdorf.
Regina Bär ist Inhaberin führt das Fachgeschäft „Chrysantheme“ in Meinersdorf. Bild: Ralf Wendland
Floristin Ute Klier bindet in der Zschorlauer Filiale von „Holland Blumen Shops“ einen großen Strauß, der 35 Euro kostet.
Floristin Ute Klier bindet in der Zschorlauer Filiale von „Holland Blumen Shops“ einen großen Strauß, der 35 Euro kostet. Bild: Heike Mann
Legen Verliebte großen Wert auf Nachhaltigkeit, können sie bei „Feder&Konfetti“ Oberwiesenthal fündig werden. Trockenblumen halten, wenn sie nicht direkt in der Sonne stehen, bis zu acht Monate. Mitarbeiterin Sandra Linke hat in den Strauß in Beige Schleierkraut, Eukalyptus, Pampasgras, Mohn und Perlkörbchen eingearbeitet.
Legen Verliebte großen Wert auf Nachhaltigkeit, können sie bei „Feder&Konfetti“ Oberwiesenthal fündig werden. Trockenblumen halten, wenn sie nicht direkt in der Sonne stehen, bis zu acht Monate. Mitarbeiterin Sandra Linke hat in den Strauß in Beige Schleierkraut, Eukalyptus, Pampasgras, Mohn und Perlkörbchen eingearbeitet. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Beliebt bei den Verliebten: Die schönsten Sträuße zum Valentinstag im Erzgebirge
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Valentinstag ist wichtig für die Blumenläden im Erzgebirge, bestätigen Floristen. Mit welchem Strauß können Männer bei ihrer Liebsten punkten? „Freie Presse“-Reporter recherchierten.

Das Ritual, am 14. Februar Blumen zu verschenken, ist keine Erfindung der Blumenindustrie. „Hätte ein Florist den Valentinstag erfunden, dann wäre er im Juli/August. Und definitiv nicht an einem Tag weltweit.“ Das sagt Heike Lützendorf aus Oberwiesenthal. Die Floristmeisterin ist beim Gartengestalter und Blumengeschäft Lützendorf in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
„Das ist schon traurig“ – Bank kehrt Stadt im Erzgebirge endgültig den Rücken
Die Filiale der Volksbank am Markt in Schlettau ist schon lange dicht. Nun hat das Kreditinstitut auch noch den SB-Standort in dem Haus aufgegeben.
Ihre Filiale in Schlettau hat die Volksbank schon 2017 geschlossen. Es blieb aber zumindest ein Selbstbedienungsbereich. Bis jetzt.
Kjell Riedel
22.01.2026
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Von Country bis Gospel, von Hahnemann bis Pittiplatsch
Kultfiguren aus dem DDR-Fernsehen: Pittiplatsch und Schnatterinchen. Jetzt kommen sie mit neuem Programm nach Marienberg.
Eine bunte Palette an Veranstaltungen wartet am Wochenende im Erzgebirge auf Kurzentschlossene. Das empfiehlt „Freie Presse“.
unseren Redakteuren
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
Mehr Artikel