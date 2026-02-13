Beliebt bei den Verliebten: Die schönsten Sträuße zum Valentinstag im Erzgebirge

Mit Fairtrade-Rosen sowie Tulpen, Ranunkel, Anemonen, Ginster, Fresien und Gerbera hat sich das Team um Heike Lützendorf (l.) in Annaberg-Buchholz für die Valentinstag-Kunden eingedeckt – im Bild Ines Hübner, Katja Wiesehütter und Manuela Henze. Bild: Ronny Küttner

Mit Rosen, ob nun einer einzelnen oder einem großen Strauß, kann Mann nichts falsch machen zum Valentinstag. Männer sind an diesem Tag die Hauptkunden, bestätigen die Floristen. Bild: Ronny Küttner

Zwei beliebte Sträuße zum Valentinstag: Sandy Hohlfeld (l.) hat Frühlingsblumen gebunden und ihre Mitarbeiterin Nicole Illgen hält rote Rosen in den Händen. Bild: Andreas Bauer

Regina Bär ist Inhaberin führt das Fachgeschäft „Chrysantheme“ in Meinersdorf. Bild: Ralf Wendland

Floristin Ute Klier bindet in der Zschorlauer Filiale von „Holland Blumen Shops“ einen großen Strauß, der 35 Euro kostet. Bild: Heike Mann