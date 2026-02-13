Beliebt bei den Verliebten: Die schönsten Sträuße zum Valentinstag im Erzgebirge

Annaberg
Der Valentinstag ist wichtig für die Blumenläden im Erzgebirge, bestätigen Floristen. Mit welchem Strauß können Männer bei ihrer Liebsten punkten? „Freie Presse“-Reporter recherchierten.
Das Ritual, am 14. Februar Blumen zu verschenken, ist keine Erfindung der Blumenindustrie. „Hätte ein Florist den Valentinstag erfunden, dann wäre er im Juli/August. Und definitiv nicht an einem Tag weltweit.“ Das sagt Heike Lützendorf aus Oberwiesenthal. Die Floristmeisterin ist beim Gartengestalter und Blumengeschäft Lützendorf in...
