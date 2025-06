Benefizlauf am Fichtelberg: Wie viele Spenden inzwischen zusammengekommen sind

Rund 750 Läufer haben sich an der Spendenaktion des Elternvereins krebskranker Kinder Chemnitz beteiligt. Eine Motorradcrew bewies wieder einmal großes Herz.

Der Benefizlauf des Elternvereins krebskranker Kinder Chemnitz in Oberwiesenthal ist wieder einmal ein voller Erfolg gewesen. Wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Eckhard Wünsch mitteilt, beteiligten sich am Freitag rund 750 Läufer an der inzwischen 14. Auflage der Spendenaktion.