Berühmter Schauspieler behauptet: Erzgebirgskrimi wird auch in Litauen gedreht

Die Dreharbeiten für zwei neue Folgen der beliebten ZDF-Reihe in und um Annaberg-Buchholz gehen auf die Zielgerade. Am Freitag wurde die Annenkirche in Szene gesetzt. Dabei könnte nun ein Interview die Fans schockieren.

So ruhig wie am Freitagvormittag ist es an St. Annen in Annaberg-Buchholz sonst wohl nur mitten in der Nacht. Ein älterer Herr kommt mit einem Einkaufsbeutel den Berg hoch und setzt sich zu einer jungen Frau auf die Treppen am Portal der Kirche. Dann stört doch etwas die Unterhaltung der beiden und schon erschallt der Ruf: „Ruhe bitte!" Und...