Bestseller-Autor kommt nach Annaberg-Buchholz

Die BSW-Kreistagsfraktion veranstaltet am 18. November im GDZ Annaberg eine Buchlesung mit Alexander Teske. Er ist Autor des Bestsellers „Inside Tagesschau“. Der Eintritt ist frei, die Sitzplatzkapazität auf rund 100 begrenzt. Anmeldungen sind online möglich: https://bsw-fraktion-erzgebirge.de/lesung-und-diskussion/. (bz)