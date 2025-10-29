Bestseller-Autor kommt nach Annaberg-Buchholz

Annaberg
Alexander Teske hat das Buch „Inside Tagesschau“ geschrieben.
Die BSW-Kreistagsfraktion veranstaltet am 18. November im GDZ Annaberg eine Buchlesung mit Alexander Teske. Er ist Autor des Bestsellers „Inside Tagesschau“. Der Eintritt ist frei, die Sitzplatzkapazität auf rund 100 begrenzt. Anmeldungen sind online möglich: https://bsw-fraktion-erzgebirge.de/lesung-und-diskussion/. (bz)
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.