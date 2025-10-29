Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bestsellerautor Alexander Teske kommt nach Annaberg-Buchholz.
Bestsellerautor Alexander Teske kommt nach Annaberg-Buchholz.
Annaberg
Bestseller-Autor kommt nach Annaberg-Buchholz
Von Babette Zaumseil
Alexander Teske hat das Buch „Inside Tagesschau“ geschrieben.

Die BSW-Kreistagsfraktion veranstaltet am 18. November im GDZ Annaberg eine Buchlesung mit Alexander Teske. Er ist Autor des Bestsellers „Inside Tagesschau“. Der Eintritt ist frei, die Sitzplatzkapazität auf rund 100 begrenzt. Anmeldungen sind online möglich: https://bsw-fraktion-erzgebirge.de/lesung-und-diskussion/. (bz)
