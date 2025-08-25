Besucherrekord bei Fabulix: Die schönsten Bilder vom Märchenfilmfestival und die Geschichten dahinter

Annaberg
Mit einem Besucherrekord ist am Sonntag das vierte Internationale Märchenfilmfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz zu Ende gegangen. Konkrete Zahlen stehen noch aus. Gibt es ein Wiedersehen in zwei Jahren?
Gewimmel in der Erzgebirgsstadt: Kinder staunen, Erwachsene lächeln. Fünf Tage lang hat sich Annaberg-Buchholz in eine zauberhafte Märchenstadt verwandelt: Es gab neben den mehr als 80 Filmvorführungen unter freiem Himmel wie auch im Kino der Stadt sowie in der zauberhaft gestalteten Bergkirche am Markt ein ausverkauftes Galakonzert,...
