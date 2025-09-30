Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sandra Bach mit Nachfolger Mathias Müller (r.) und Bürgermeister Thomas Mauersberger.
Sandra Bach mit Nachfolger Mathias Müller (r.) und Bürgermeister Thomas Mauersberger. Bild: Tatjana Schliep/Stadt
Annaberg
Bewegender Moment: Bürgermeister aus dem Erzgebirge den Tränen nah
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Abschied ist ein scharfes Schwert, heißt es in einem Hit von Schlagerstar Roger Whittaker aus dem Jahr 1984. Ganz so lange war Sandra Bach nicht im Thumer Rathaus. Ihr Wechsel in eine andere Stadt löst trotzdem Emotionen aus.

Einen bewegenden Moment hat es jetzt in der Stadtratssitzung in Thum gegeben. Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) kämpfte sogar mit den Tränen. „Schuld“ daran war Sandra Bach.
