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Eva (7) und Johann (9) aus Annaberg-Buchholz haben sie schon entdeckt: die Blausterne (Scilla) im Schlosspark Schlettau.
Eva (7) und Johann (9) aus Annaberg-Buchholz haben sie schon entdeckt: die Blausterne (Scilla) im Schlosspark Schlettau. Foto: Sebastian Paul
Die Frühblüher bilden in den nächsten Wochen einen blauen Teppich.
Die Frühblüher bilden in den nächsten Wochen einen blauen Teppich. Foto: Sebastian Paul
Eva (7) und Johann (9) aus Annaberg-Buchholz haben sie schon entdeckt: die Blausterne (Scilla) im Schlosspark Schlettau.
Eva (7) und Johann (9) aus Annaberg-Buchholz haben sie schon entdeckt: die Blausterne (Scilla) im Schlosspark Schlettau. Foto: Sebastian Paul
Die Frühblüher bilden in den nächsten Wochen einen blauen Teppich.
Die Frühblüher bilden in den nächsten Wochen einen blauen Teppich. Foto: Sebastian Paul
Annaberg
Blauer Blumenteppich am Schloss im Erzgebirge
Von Sebastian Paul
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Frühlingsboten fühlen sich unter den alten Bäumen in Schlettau wohl. Im Schloss gibt es mehrere Kulturveranstaltungen.

Die Bausterne (Scilla) im Schlosspark von Schlettau haben die 7-jährige Eva und Johann (9) aus Annaberg längst entdeckt. Die zierlichen Frühlingsboten fühlen sich unter den alten Bäumen besonders wohl, da sie das Licht nutzen, bevor die Kronen dicht werden. Sie lieben lockeren, humosen Boden. Die teppichbildenden Frühlingsblüher blühen...
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