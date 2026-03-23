Blauer Blumenteppich am Schloss im Erzgebirge

Frühlingsboten fühlen sich unter den alten Bäumen in Schlettau wohl. Im Schloss gibt es mehrere Kulturveranstaltungen.

Die Bausterne (Scilla) im Schlosspark von Schlettau haben die 7-jährige Eva und Johann (9) aus Annaberg längst entdeckt. Die zierlichen Frühlingsboten fühlen sich unter den alten Bäumen besonders wohl, da sie das Licht nutzen, bevor die Kronen dicht werden. Sie lieben lockeren, humosen Boden. Die teppichbildenden Frühlingsblüher blühen...