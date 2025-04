Blinde Schülerin aus Annaberg-Buchholz gehört zu Sachsens Rechenkönigen

Am Samstag wurden im Landkreisgymnasium die Matheasse des Freistaats geehrt. Mehr als 600 Schüler nahmen 2025 am Adam-Ries-Wettbewerb teil. Unter den Finalisten war eine ganz besondere Persönlichkeit.

Augustine Tittmann aus Annaberg-Buchholz ist ein selbstbewusstes Mädchen. Das merkt jeder, der mit ihr spricht. Es ist das erste Mal, dass eine blinde Schülerin am Adam-Ries-Wettbewerb teilnimmt. Und das will was heißen: Denn das Matheturnier gibt es bereits seit 1981, und zum dritten Mal organisiert es der Welterbeverein Montanregion...