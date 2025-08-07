Böser Teufel oder gute Fee: Welche Märchen lieben die Erzgebirger?

37 internationale Märchenfilme flimmern beim Fabulix-Festival in der Altstadt von Annaberg über die Leinwände. Darunter auch moderne Produktionen. Doch die Beliebtheitsskala führen die Klassiker an.

„Märchen sind immer noch wichtig.“ Davon ist Filip Albrecht überzeugt. Und der 47-Jährige muss es wissen. Hat er doch beruflich viel mit Filmen zu tun und ist seit 2016 der Direktor des Internationalen Märchenfilmfestivals Fabulix, das vom 20. bis zum 24. August in Annaberg-Buchholz seine vierte Auflage erlebt. Warum Märchen so wichtig...