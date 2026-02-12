Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg: Als Buchholz zerstört wurde

Im Annaberg-Buchholzer Stadtteil wird in diesem Jahr das 525. Jubiläum gefeiert. Am Valentinstag wird aber zunächst an ein düsteres Kapitel gedacht.

Am Samstag ist Valentinstag. Tag der Liebenden. In Annaberg-Buchholz wird am 14. Februar aber auch an ein düsteres Kapitel gedacht. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges zerstörte ein Bombenangriff das Zentrum von Buchholz. Eine Friedensandacht soll an eines der dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte erinnern.