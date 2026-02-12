MENÜ
In der Sankt-Katharinenkirche in Buchholz wird an Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht.
In der Sankt-Katharinenkirche in Buchholz wird an Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg: Als Buchholz zerstört wurde
Von Patrick Herrl
Im Annaberg-Buchholzer Stadtteil wird in diesem Jahr das 525. Jubiläum gefeiert. Am Valentinstag wird aber zunächst an ein düsteres Kapitel gedacht.

Am Samstag ist Valentinstag. Tag der Liebenden. In Annaberg-Buchholz wird am 14. Februar aber auch an ein düsteres Kapitel gedacht. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges zerstörte ein Bombenangriff das Zentrum von Buchholz. Eine Friedensandacht soll an eines der dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte erinnern.
