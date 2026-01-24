MENÜ
  • Brand am Geyerschen Teich: 50 Tonnen wiegt ein Airbus – So viel Brandschutt muss entsorgt werden

27 Pächter sind durch den Brand am Nordufer des Stauweihers geschädigt worden.
27 Pächter sind durch den Brand am Nordufer des Stauweihers geschädigt worden. Bild: Katrin Kablau
Auf mancher Parzelle steht nichts mehr. Auf anderen Grundstücken sind Teile der Bungalows und Wohnwagen verbrannt. Die Entsorgung muss als Sondermüll erfolgen.
Auf mancher Parzelle steht nichts mehr. Auf anderen Grundstücken sind Teile der Bungalows und Wohnwagen verbrannt. Die Entsorgung muss als Sondermüll erfolgen. Bild: Katrin Kablau
Es gibt zwei Brandflächen – eine große und eine kleinere.
Es gibt zwei Brandflächen – eine große und eine kleinere. Bild: André März
Annaberg
Brand am Geyerschen Teich: 50 Tonnen wiegt ein Airbus – So viel Brandschutt muss entsorgt werden
Redakteur
Von Katrin Kablau
Die 27 betroffenen Dauercamper vom Nordufer müssen die Entsorgungskosten selbst tragen. Polizeifahnder setzen nun ihre Hoffnungen auf einen erneuten Zeugenaufruf.

Zwei schwarze Flecken, ein großer und ein kleiner, passen so gar nicht in die Idylle am Geyerschen Teich. Die Brandruinen am Nordufer erinnern ans Feuer, dem kurz vor Weihnachten dutzende Bungalows und Wohnwagen zum Opfer fielen. Die Ermittlungen der Polizei, die von Brandstiftung ausgeht, führten bislang noch nicht zum Täter. Dagegen sind...
Mehr Artikel