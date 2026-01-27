Brand am Geyerschen Teich: Geldprämie soll bei Zeugensuche helfen

Annaberg
Reichlich einen Monat nach dem Feuer macht der Geschäftsführer des Campingparks eine Ansage. Ob sie die Suche nach Zeugen erleichtert?
Auch reichlich einen Monat nach dem Großbrand am Geyerschen Teich, bei dem Parzellen und Wohnwagen von 27 Dauercampern zerstört worden sind, sucht die ermittelnde Kriminalpolizei in Chemnitz weiter Zeugen. Konstantinos Apostolopoulos, Geschäftsführer des Campingparks Greifensteine, hat nun eine Geldprämie in Höhe von 1000 Euro für Hinweise...
