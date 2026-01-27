MENÜ
Auf 27 Parzellen des Campingparks am Greifenbachstauweiher haben die Flammen gewütet.
Auf 27 Parzellen des Campingparks am Greifenbachstauweiher haben die Flammen gewütet. Bild: Katrin Kablau
Auf 27 Parzellen des Campingparks am Greifenbachstauweiher haben die Flammen gewütet.
Auf 27 Parzellen des Campingparks am Greifenbachstauweiher haben die Flammen gewütet. Bild: Katrin Kablau
Annaberg
Brand am Geyerschen Teich: Geldprämie soll bei Zeugensuche helfen
Redakteur
Von Antje Flath
Reichlich einen Monat nach dem Feuer macht der Geschäftsführer des Campingparks eine Ansage. Ob sie die Suche nach Zeugen erleichtert?

Auch reichlich einen Monat nach dem Großbrand am Geyerschen Teich, bei dem Parzellen und Wohnwagen von 27 Dauercampern zerstört worden sind, sucht die ermittelnde Kriminalpolizei in Chemnitz weiter Zeugen. Konstantinos Apostolopoulos, Geschäftsführer des Campingparks Greifensteine, hat nun eine Geldprämie in Höhe von 1000 Euro für Hinweise...
