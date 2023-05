Brand bei Brauerei löst Großeinsatz im Erzgebirge aus

Auf dem Gelände der Privatbrauerei Fiedler in Oberscheibe ist am Donnerstag ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Bundesstraße 101 musste gesperrt werden.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Donnerstagnachmittag zu einem Brand bei der Brauerei Fiedler in Oberscheibe gerufen worden. Auf dem Gelände des Familienunternehmens im Ortsteil von Scheibenberg stand eine Garage eines Wohnhauses in Flammen. Bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, zog sich ein Mann schwere Verbrennungen zu.