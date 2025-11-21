Brand in Tierarztpraxis im Erzgebirge: Praxisbetrieb läuft weiter

Annaberg
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz sind am Freitag zu einer Tierarztpraxis in der Kreisstadt ausgerückt. Was noch bekannt ist.
Ein brennendes Elektrogerät hat am Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in einer Annaberg-Buchholzer Tierarztpraxis geführt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Buchholz online informiert, war diese 6.50 Uhr zunächst mit dem Einsatzstichwort Gasgeruch alarmiert worden. Vor Ort war klar, dass es sich um Brandgeruch handelte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.