Brand in Tierarztpraxis im Erzgebirge: Praxisbetrieb läuft weiter

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz sind am Freitag zu einer Tierarztpraxis in der Kreisstadt ausgerückt. Was noch bekannt ist.

Ein brennendes Elektrogerät hat am Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in einer Annaberg-Buchholzer Tierarztpraxis geführt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Buchholz online informiert, war diese 6.50 Uhr zunächst mit dem Einsatzstichwort Gasgeruch alarmiert worden. Vor Ort war klar, dass es sich um Brandgeruch handelte.