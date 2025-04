Brandstiftung im Erzgebirge: Zwei Autos in Annaberg-Buchholz schwer beschädigt

Die Feuerwehren aus Annaberg und Buchholz sind am späten Donnerstagabend nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen alarmiert worden. Es gab eine Festnahme.

Zwei brennende Autos haben am späten Donnerstagabend die Feuerwehren in Annaberg-Buchholz beschäftigt. Durch einen aufmerksamen Zeugen war beobachtet worden, wie sich eine Person im Bereich des Bahnhofes Süd verdächtig bewegte. Zeitgleich wurde ein brennendes Auto festgestellt. Die Feuerwehr löschte einen Chevrolet, an dem eine Plane...